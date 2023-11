Réhabilitation de l'aéroport de Kédougou : Une aubaine pour les voyageurs (Photos)

Le président de la République, Macky Sall, a officiellement inauguré ce mercredi, les travaux de réhabilitation de l'aéroport de Kédougou, marquant ainsi une transformation majeure de l'infrastructure aéroportuaire. Autrefois en proie à une dégradation avancée, l'aéroport était limité dans sa capacité d'accueil, rendant difficile l'atterrissage de certains types d'aéronefs. Cependant, cette ère révolue, l'aéroport de Kédougou a fait peau neuve, arborant aujourd'hui un visage radicalement transformé, étincelant de modernité.



La cérémonie de réception des travaux a eu lieu au sein même de l'aéroport, en présence du Directeur général de l'Aibd, Abdoulaye Dièye, des autorités administratives, des riverains et des acteurs clés de la plateforme aéroportuaire. Cette réhabilitation, réalisée dans le cadre de la tournée économique du Président dans la région, revêt une importance significative pour les passagers qui fréquentent cet aéroport.



La métamorphose de l'aéroport de Kédougou ne se limite pas à une simple remise en état, mais englobe une modernisation complète de ses infrastructures. La piste a été élargie pour permettre l'atterrissage de divers types d'aéronefs, élargissant ainsi les horizons des connexions aériennes de la région. Parallèlement, des mesures de renforcement de la sécurité ont été mises en place, offrant aux voyageurs une tranquillité d'esprit accrue lors de leurs déplacements.



« La piste est capable d’accueillir certains types d’avions »



« La plateforme a été complètement sécurisée. Un mur de plus de 5 mille mètres a été érigé pour sécuriser l’aéroport et éviter les intrusions. La piste était très dégradée. Elle est passée d’une longueur de 1800 à 2000 mètres, sur une largeur de 30 mètres. C’est une piste qui, aujourd’hui, est capable d’accueillir certains types d’avions », a déclaré Seydou Bâ, Directeur exécutif des aéroports régionaux.



Outre le mur clôture et la piste, il indique que la plateforme de l’aéroport qui, jadis alimentée par des groupes électrogènes, a été complètement raccordée au réseau électrique de la Sénélec. « Il y a une fourniture primaire de l’énergie fournie par la Sénélec et en backup, nous avons les groupes électrogènes. Il y a aussi des véhicules Incendie qui ont été déployés. Il y a tout un personnel qui a été affecté et va étoffer les équipes pour accueillir les avions », dit-il fièrement.



Pour sa part, Cheikh Diouf, le Directeur des infrastructures aéroportuaires au ministère des Transports aériens, a fait savoir que la réhabilitation de l’aéroport de Kédougou rentre en droite ligne de l’orientation stratégique du président de la République, sur l’axe I du Plan Sénégal Emergent (Pse), de développement d'une économie inclusive. Et, poursuit-il : « cela passe par l’aménagement d’infrastructures structurantes comme l’aéroport de Kédougou, qui se trouve au cœur de la région économique dont l’orientation est d’en faire le pôle minier du Sénégal ».



« C’est un aéroport qui fait partie des plus fréquentés sur le plan national »



A en croire M. Diouf, ces travaux réalisés rentrent dans le cadre de l’opérationnalisation de l’aéroport Kédougou. « Il faut noter que l’aéroport était dans un état de dégradation qui était en contrecoup de l’attente de sécurité et de sûreté qui est attendue de l’aviation civile, eu égard à la fréquentation. C’est un aéroport qui fait partie des plus fréquentés sur le plan national. Au moins, l’aéroport reçoit 3 vols par semaine. Cela montre l’importance qu’il représente dans la planification des infrastructures aéroportuaires du Sénégal », souligne-t-il. Avant d’ajouter : « Nous osons espérer qu’avec la réhabilitation, la compagnie nationale va être au cœur de la stratégie du hub aérien qu’on est en train d’impulser au Sénégal. Il va falloir créer cette équité territoriale par la desserte régulière de cet aéroport et on va travailler là-dessus, parce que les installations permettent aux aéronefs qui sont aujourd’hui utilisés par Air Sénégal, d’atterrir à Kédougou et cela va sous-tendre le développement de l’économie de Kédougou ».