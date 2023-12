Réintégration Sonko : Des klaxons et des cris de joie à Dakar

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Décembre 2023 à 11:21

Des klaxons ont retenti, dans certains quartiers de Dakar. Mas rassurez-vous, la zone qui a reçu l’avertisseur sonore n’est pas en danger immédiat.



Selon Senego, ces klaxons, qui ont retenti dans des cris de joie, sont liés à l’annonce de la décision du Tribunal Hors classe de Dakar, réintégrant Ousmane Sonko sur le fichier



Fass, Point E, à quelques encablures de Senego, entre autres, ont vibré au son des klaxons de taxis et autres véhicules, de passage dans le secteur.



Des « pouet pouet » ou « tut tut » étaient entendus dans un rayon de plus de 500 m.

