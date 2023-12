Rejet de la caution de Sonko : les précisions de Cheikh Issa Sall, Dg de la CDC La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), après l'avoir accepté dans un premier temps, a finalement retourné au mandataire de l'opposant Ousmane Sonko, Ayib Daffé le chèque de 30 millions de F CFA qu’il a déposé ce 30 novembre à titre de caution.

Contacté par Source A, le directeur général de la CDC, Cheikh Issa Sall confirme que le "mandataire avait déposé un chèque auprès du guichet." Il s'empresse, toutefois, d'ajouter : "Il y a un dispositif derrière le guichet qui regarde le dépôt, qui l'analyse."





C'est après cette vérification, affirme le magistrat de formation, "que ce dispositif a vu que le dépôt concernait Ousmane Sonko en personne."



"On a une liste venant du ministère de l'Intérieur qui nous indique tous les candidats à la candidature qui ont retiré des fiches de parrainage. Comme il (Sonko) ne figure pas sur cette liste là, nous avons jugé nécessaire de lui retourner le chèque", indique-t-il.



"Pour l'attestation, qui fait partie du dossier de candidature, on a 48 heures pour la signer", souligne-t-il. Mais, il insiste sur le fait que la première étape consiste à "vérifier si le candidat figure sur la liste des candidats à la candidature qui ont retiré leurs fiches de parrainage".

