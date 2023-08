Rejet de la liberté provisoire de Cheikh Oumar Diagne et Karim Xrum Xax

Une mauvaise nouvelle pour Cheikh Oumar Diagne et Karim Xrum Xax ! Le professeur et l’activiste vont continuer leur séjour carcéral. D’après leur avocat, Me Moussa Sarr, la chambre d’accusation a confirmé, hier, les ordonnances de refus de mise en liberté provisoire du duo, relate L'As



Pour rappel, Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye Xrum Xax ont été placés sous mandat de dépôt pour «atteinte à la sûreté de l’Etat» depuis le 23 mars 2023

