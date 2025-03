Relance du Barrage d’Affiniam : Dr. Mabouba Diagne dévoile un plan de 4 milliards FCfa Rédigé par leral.net le Mardi 25 Mars 2025 à 16:48 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, Dr Mabouba Diagne, a présenté hier, lundi, un plan ambitieux pour relancer le barrage d'Affiniam, une infrastructure stratégique mais sous-utilisée dans la région de Bignona (sud). Avec un investissement de 4 milliards de FCFA, ce projet, inscrit dans le cadre du Projet de Développement des Cultures Vivrières et de Résilience (PDCVR), vise à optimiser les 620 km² de terres irrigables et à répondre aux attentes des agriculteurs locaux, déçus par les performances mitigées du barrage depuis sa construction en 1988. Initialement conçu pour protéger les sols de la salinisation et augmenter la production agricole, le barrage n'a jamais pleinement répondu aux attentes. Trente-sept ans après, les critiques persistent, et certains résidents ont même demandé sa destruction. Le gouvernement adopte désormais une nouvelle approche : la Société de Développement Agricole et Industriel du Sénégal (SODAGRI) doit aménager 5 000 hectares d'ici 2029, avec un objectif de production annuelle de 6 000 tonnes de riz paddy et de développer 1 500 hectares de cultures maraîchères en contre-saison. « Affiniam doit devenir un modèle de souveraineté alimentaire », a affirmé le ministre Diagne, en insistant sur la nécessité de l'implication des populations locales. Ce projet s'intègre dans la stratégie nationale visant à réduire les importations de riz et à faire de la Casamance un véritable grenier agricole.



Source : Source : https://atlanticactu.com/relance-du-barrage-daffin... Sénégal Atlanticactu/ Serigne Ndong

