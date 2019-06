Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici VIDEO - Sa relation avec Adama Paris, Can 2019, violences faites aux femmes... : El Hadji Ousseynou Diouf se lâche Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juin 2019 à 16:16 | | 0 commentaire(s)| Accroché par Leral Tv en marge de la Dakar Fashion Week, El Hadji Ousseynou Diouf s'est prononcé sur sa relation avec Adama Paris, la Can Egypte 2019, les causes des violences faites aux femmes... Le double ballon d'Or africain a invité les jeunes stylistes et créateurs, à suivre les pas de Adama Paris, Diouma Dieng Diakhaté et Collé Ardo Sow. "Il faut oser pour atteindre le sommet. Quand on parle de Dakar Fashion Week au Milan, à Paris, c'est une grande fierté", s'est-il réjoui.

Quid de la CAN 2019 en Egypte ? L'ancien international Sénégalais estime que les protégés du coach Aliou Cissé doivent se préparer mentalement pour remporter le titre de champion d'Afrique."Les Sénégalais n'attendent que la coupe. La Fédération et le sélectionneur doivent aussi être à la hauteur de l'évènement ", dit-il.

Suivez l'intégralité de l'entretien pour découvrir les confidences de l'ex-coéquipier de Khalilou Fadiga sur les autres thèmes abordés.





