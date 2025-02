Remerciements à nos partenaires, amis et soutiens indéfectibles (Leral TV, Leral FM et Leral.net) Le Groupe Leral TV, Leral.net et Leral FM tient à exprimer sa profonde gratitude à tous ceux qui ont manifesté leur soutien et leur solidarité ces derniers jours. Votre engagement à nos côtés est une source de motivation et de force inestimable.



Un rappel de notre engagement et de notre conformité

Suite aux interrogations et inquiétudes exprimées par certains de nos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, nous tenons à rassurer tout le monde : Leral TV, Leral.net et Leral FM respectent pleinement les exigences du Code de la presse sénégalaise, comme l’a confirmé le ministre de la Communication. Nous avons toujours placé le professionnalisme, l’éthique et la rigueur au cœur de notre travail journalistique.



Notre mission reste inchangée : informer avec précision, objectivité et responsabilité, tout en respectant les lois et les valeurs qui encadrent notre métier.



Merci à nos partenaires et amis

Nous adressons un immense merci à nos partenaires, collaborateurs et amis, qui nous ont témoigné leur confiance et leur soutien indéfectible. Vos messages d’encouragement et votre fidélité sont la preuve que notre travail a un impact et que nous devons continuer à aller de l’avant.



Nous remercions également notre audience, toujours plus nombreuse et engagée, qui fait de Leral une référence incontournable dans le paysage médiatique sénégalais.



Toujours plus engagés pour une information de qualité

Face aux défis et aux responsabilités qui nous incombent, nous réaffirmons notre engagement à fournir une information de qualité, vérifiée et équilibrée. Nous poursuivrons notre mission avec détermination, en restant fidèles à notre ligne éditoriale et aux principes qui guident notre travail.



Encore une fois, merci à tous pour votre soutien et votre confiance. L’aventure continue, plus forte que jamais !



💙💪🏽 Leral TV | Leral.net | Leral FM



#Leral #Merci #Confiance #Engagement #PresseSénégalaise

