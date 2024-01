Remise d'un chèque de 100 millions 60 mille FCFA à Fama Diagne à la LONASE : Engagement envers les gagnants et soutien à la CAN Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Janvier 2024 à 20:41 | | 1 commentaire(s)| Le vendredi 3 septembre 2021, la Direction Générale de la LONASE a été le théâtre d'une célébration marquée par la remise d'un chèque d'une valeur de 100 millions 60 mille FCFA à Fama Diagne. Sous les félicitations du directeur de la Lonase, Abdourahmane Balde, et les remerciements aux partenaires, cette cérémonie a également été l'occasion de souligner l'engagement de l'entreprise avec les gagnants tout en abordant le lancement de la Lonase Bet pour accompagner les Lions dans la CAN.

















