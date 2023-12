Remise de 111 mille parrainages: Les 15 ans de l’Apr fêtés autrement par le mouvement national des femmes du parti Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Décembre 2023 à 20:08 | | 0 commentaire(s)|

Le mouvement national des femmes de l’Alliance pour la république sous la présidence de Mme Ndeye Saly Diop Dieng a fait un travail remarquable et sérieux lors de cette campagne de collecte de parrainages. En effet ces braves dames ont remis 111 mille parrainages au délégué national de la coalition Benno Bokk Yakkar. Une occasion […] Le mouvement national des femmes de l’Alliance pour la république sous la présidence de Mme Ndeye Saly Diop Dieng a fait un travail remarquable et sérieux lors de cette campagne de collecte de parrainages.

En effet ces braves dames ont remis 111 mille parrainages au délégué national de la coalition Benno Bokk Yakkar.

Une occasion pour le mouvement national des femmes de l’Apr de revenir sur leur engagement à accompagner le candidat Amadou Ba pour les prochaines présidentielles en parfaite cohérence avec la Vision de Son Excellence Macky Sall.

Mme Ndeye Saly Diop Dieng, présidente dudit mouvement, a salué le travail exceptionnel de ses équipes sur le terrain, soulignant la nécessité d’une mobilisation substantielle afin d’assurer la victoire au premier tour.

Lors de la cérémonie de remise de ses parrainages audélégué, elle a insisté sur la manière dont ces parrains sont collectés dans la transparence et l’engagement.

Elle a exprimé sa gratitude envers les équipes qui ont brillamment œuvré sur le terrain, et au nom des femmes à promis de le traduire en suffrages valablement exprimés.

Mme Ndeye Saly Dieng, après avoir démontré la force de frappe des femmes de l’Apr Yaakar en a profité pour souhaiter joyeux anniversaire à l’ensemble de ses camarades d’autant que cette date coïncidant avec les 15ans de l’Apr.

En conclusion, elle a réaffirmé l’engagement des femmes pour une campagne fondée sur l’unité avec une vision optimiste pour l’avenir du Sénégal sous la direction du Benno Bokk Yakar.



Source : Source : https://lesoleil.sn/remise-de-111-mille-parrainage...

Accueil Envoyer à un ami Partager