Remise de matériels pour la Lutte contre la COVID-19 : Lansana Gagny Sakho le DG de l’ONAS magnifie le travail des ASS Lansana Gagny Sakho le Directeur Général de l’ONAS a magnifie le travail des acteurs de l’assainissement (ASS) dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. C’était à l’occasion de la Cérémonie de remise des matériels de Sécurité.

Lansana Gagny Sakho a loué le travail de leurs partenaires dans l’assainissement , dont il magnifie le rôle très important joué dans l’atteinte des objectifs de développement durable, ODD.



Dans son discours, il a buté sur un mot auquel il préfère un synonyme plus valorisant : Vidangeur. Oui, pour M Sakho, leur travail est primordiale dans l’atteinte des ODD.

« Car au-delà du Sénégal, de l’Afrique, sans leur implication les objectifs de développement durables ne seront jamais atteints. L’assainissement autonome est plus complexe, demandant une analyse des chaines de valeurs », a-t-il assuré



En cette période de pandémie Covid-19, il a expliqué avoir chercher un appui à la tutelle du secteur, parce que ces acteurs aussi comme tous les autres secteurs, sont impactés. Et ils méritent un soutien car abattant presque le même travail risqué que les médecins.



Il a aussi lancé un appel à la vigilance et au respect des normes, expliquant que la maladie est toujours là



Ibra Sow Pdt de l’association des acteurs de l’assainissement dans cette même lancée a expliqué que le travail abattu par ces hommes et femmes, sans qui l’assainissement ne serait qu’une utopie.

Saluant le travail du DG de l’ONAS, Lansana Sakho, il a magnifié le geste de générosité et le témoignage poignant envers eux, priant pour une bonne réussite dans cette mission



Pour Mme le Vice présidente, Lena Tall Faye, l’ONAS a toujours été à leur côté, dans les moments difficile, et les accompagne dans le renforcement des capacités, le renouvellement de leurs matériels…



