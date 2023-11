Remise des parrainages/Abdou Karim Fofana et Cie sèment le désordre: Amadou Bâ les désavoue Qu’on l’avoue ou pas, le feu couve à l’APR s’il ne s’est déjà déclaré avec la bagarre qui a éclaté, vendredi dernier, au siège du parti présidentiel, à Mermoz. Deux camps se sont violemment affrontés : l’un scandant le nom d’Amadou Bâ, l’autre celui de Diouf Sarr. Il sera difficile de blanchir Abdou Karim Fofana, ministre porte-parole du gouvernement, car l’initiative de la rencontre partie de lui avait pour objectif de remettre au candidat Amadou Bâ des fiches de parrainages de Dakar. Une violation de la ligne tracée, car la réception des parrainages, à Dakar, est dévolue à Abdoulaye Diouf Sarr, délégué régional.

Il sera, difficile de le blanchir des incidents ayant éclaté le vendredi au siège de l’Alliance pour la République (APR) à Mermoz. Le ministre porte parole porteur d’une nouvelle plateforme politique dénommée « Ndakaru ak Amadou Bâ », est à l’origine de la rencontre du vendredi. Son objectif ? AKF voulait vraisemblablement remettre les fiches de parrainages collectées à Amadou Bâ. Ensuite, il s’apprêtait à lancer sa nouvelle plateforme, puis conclure l’opération de collecte des parrainages, en présence du candidat de Benno Bokk Yaakaar, Amadou Bâ. La manifestation n’est pas allée jusqu’au bout.



Le parrain Amadou Bâ et Alioune Ndoye tout comme la quasi-totalité des hauts responsables de l’APR, à l’exception de Mbaye Ndiaye ont brillé par leur absence. Une grosse bagarre a éclaté lorsque Abdou Karim Fofana a pris la parole pour calmer le jeu. Deux camps s’affrontaient dans l’enceinte du siège de l’APR : les partisans d’Amadou Bâ et ceux d’Abdoulaye Diouf Sarr. Et chaque camp crié à tue-tête le nom de son mentor. Il y en a même qui scandaient le nom du président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo.



D’ailleurs, Mme Marie Thérèse Aïda Seck Paye, fidèle à ADD depuis sa petite « rébellion », lui a remis ses fiches de parrainages. Et non comme indiqué à Abdouaye Diouf Sarr. Dans cette rixe émaillée de vigoureuses empoignades, il y avait usage de pompes à gaz, de fumigènes, des jets de bouteilles d’eau, des invectives et des chaises projetées à l’adversaire. Il y a eu, semble-t-il, plusieurs blessés, des téléphones portables et autres objets dérobés ou endommagés.



La bagarre s’est poursuivie en dehors de la permanence occasionnant des vitres de voitures caillassées. Nombreux sont ceux qui ont l’index pointé vers Abdou Karim Fofana. Son tort est d’avoir pris l’initiative de sillonner Dakar, multipliant les rencontres dans les communes, alors qu’il n’a pas qualité à piloter une telle opération de collecte des parrainages à Dakar.



D'après le journal Point Actu, le ministre a donc empiété sur les prérogatives du Délégué régional au parrainage, l’ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. De mauvaises langues accusent même Fofana d’avoir souvent mis la main à la poche, en vain, « car, aucun grand responsable de l’APR ne l’a suivi. Il était seul », confie ce cacique apériste ayant requis l’anonymat. Ces tournées où Yoff a été soigneusement exclue passent pour une provocation. D’ailleurs, la presse rapporte que Diouf Sarr s’est vigoureusement plaint des agissements de son camarade Abdou Karim Fofana, lors d'une réunion de coordination des cadres républicains, tenue le jeudi dernier. « C'est moi le délégué régional de Dakar.



Tout le monde a remarqué que Karim Fofana est en train de collecter des parrainages dans des communes alors que les responsables devaient juste récupérer les fiches et me les remettre pour que je les collecte pour la région de Dakar », aurait-il désapprouvé. Les faits lui donnent raison, car plusieurs responsables comme Aliou Sall, ex-maire de Guédiawaye, Aïssatou Sow Diawara, Ismaïla Madior Fall, ministre des Affaires étrangères et l’épouse d’Amadou Bâ ont remis leurs fiches de parrainages à Diouf Sarr.



Il en est ainsi dans plusieurs communes de la capitale. Fofana dont l’engagement derrière Amadou Bâ bien avant la désignation du candidat par le chef de l’Etat ne fait pas mystère est accusé, à tort ou à raison, de vouloir dresser le Premier ministre contre Abdoulaye Diouf Sarr. La bagarre qui a éclaté le vendredi dernier en a donné les configurations. L’écrasante majorité des militants qui l’accompagnaient ont littéralement occupé les places au siège du parti et se ils se sont particulièrement distingués en criant « Amadou Bâ ».



D’ailleurs, Diouf Sarr, aujourd’hui DG du Fonsis serait allé jusqu’à dire à un membre du Cabinet du Premier ministre : « Quand tu verras Amadou Bâ, il faudra lui dire que je prendrai toutes mes responsabilités. Il faudra également lui dire que je ne suis pas du genre à me laisser faire. Il cautionne tout ce que Karim Fofana fait parce qu'il est toujours avec lui ».



A l’évidence, les prolongations de la candidature d’Abdoulaye Diouf Sarr avant la désignation d’Amadou Bâ à la présidentielle continuent de se jouer. Cherche-t-on à lui faire payer son audace surtout son retard à annoncer son soutien à Amadou Bâ ? Rien n’est à exclure dans ce conflit au sommet du parti. Même si Amadou Bâ a refusé de suivre Abdou Karim Fofana dans sa volonté à l’évidence manifeste de défier Abdoulaye Diouf Sarr.



