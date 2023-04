Remise des photos de Serigne Touba au Khalife général des mourides

Prenant la parole au nom du Collectif, S. Chérif Mbacké Falilou et S. Khadim Ngom ont tour à tour magnifié l’œuvre multidimensionnelle de Serigne Mountakha pour la préservation du legs de Khadimou Rassoul et celui du patrimoine matériel et immatériel de l’Islam, de la communauté mouride et du Sénégal. Œuvre matérialisée, de façon remarquable, par la récente édification de l’Université de Touba, sur fonds propres, son attitude historique de résilience durant la Covid-19 et d’autres initiatives majeures du patriarche de Darou Minane au sein desquelles s’inscrit, selon eux, l’acquisition des photographies de Serigne Touba.



Les représentants du Collectif (composé de Dahiras, de dignitaires religieux, de chercheurs, de professionnels, de diplomates, etc.) ont rappelé, devant le Khalife, le long processus de mobilisation, de coordination et d’expertise scientifique ayant abouti à l’authentification définitive et à l’acquisition de ces photos historiques, représentant la pose de la première pierre de la mosquée de Diourbel en 1918. Ils ont ainsi évoqué leur ferme volonté depuis toujours d’en faire un patrimoine commun et inaliénable de la communauté mouride et du Sénégal, réaffirmée après l’achat, le 8 mars 2023, aux enchères de la maison De Baecque et Associés de Lyon (France) au coût de 40 millions CFA (60.000 Euros).



Des témoignages et des remerciements ont été ensuite adressés, devant le Khalife, à l’ensemble des membres du Collectif, présents ou absents. En l’occurrence : S. E. M. El Hadj Maguatte Seye (Ambassadeur du Sénégal en France), Me Moussa Mbacké (Notaire), S. A. Aziz Mbacké Majalis (Chercheur), S. Cheikh A. Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, S. Falilou Mbacké (Coordonateur), S. Mbackiyou Faye (Représentant du Khalife à Dakar), la Fédération nationale des mourides de France (représentée par son président, S. Bamba Thiam, et d’autres membres, S. Ibrahima Kandji, S. Idrissa Dia, S. Omar Ba, etc.), S. Moustapha Sow (Financier), S. Pape Birane Dieng, etc.



Prenant la parole, Serigne Mountakha a exprimé une forte émotion et a manifesté sa profonde gratitude à l’endroit des membres du Collectif pour leur engagement et leur détermination sans faille au service de l’Islam et de Serigne Touba (Khidma). Le Khalife, en magnifiant l’acquisition de ces précieux éléments de notre patrimoine, a rappelé que cette voie du « pastef » était la seule à même d’assurer aux disciples la félicité dans les deux mondes. Et qu’une meilleure connaissance de l’œuvre et des faveurs insignes de Khadimou Rassoul, un Bienfait incomparable du Seigneur Tout-Puissant, serait bénéfique à l’humanité toute entière. Un discours poignant qui a ému toute l’assistance !



Les six (06) originaux des photographies, en même temps que les rapport d’expertise attestant de leur authenticité matérielle et spécifiant leurs conditions de conservation (élaborés par deux experts mondiaux indépendants, M. Christophe Goeury et Mme Françoise Ploye), accompagnés de reproductions grands formats, ont été ensuite solennellement remis au Khalife des mourides. Celui-ci a, par la suite, confié, séance tenante, les originaux à son frère, S. Chérif Mbacké Falilou, un des leaders du Collectif et en même temps initiateur du musée du Mouridisme, pour leur conservation. Les copies en grand format ayant été confiées par Serigne Mountakha à S. Youssou Diop, responsable moral de Hizbut Tarqiyah, afin d’être exposées dans la future maison des Khassidas en train d’être parachevée au sein du Complexe Cheikh Ahmadal Khadim de Touba.



Le Collectif a prévu, avec le Ndigeul du Khalife, de mettre à disposition d’autres exemplaires (originaux ou copies) de ces photographies qui pourront ainsi être exposées dans d’autres musées et lieux d’exposition du Sénégal et du monde entier.