Remise du drapeau aux lionceaux du football U20: L’intégralité du discours du Premier Ministre, Ministre des Sports, Amadou Ba

Intégralité du discours du Premier Ministre



Dakar, le 10 mai 2023



Monsieur le Président de la Fédération Sénégalaise de Football ;



Mesdames, Messieurs les membres de l’encadrement administratif et technique ;



Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football ;



Chers journalistes de la presse sportive ;



Chers supporters ;



Chers collaborateurs,



Chers invités,



Chers Lionceaux U20 du Sénégal,



Je voudrais, avant tout, et à la suite du Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, vous féliciter très chaleureusement, pour votre brillante victoire à l’occasion de la 23ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans, le 11 mars dernier, au Caire, en Egypte. Cette victoire méritée, remportée de haute lutte, est le résultat des efforts soutenus et des sacrifices que vous avez généreusement consentis au nom de votre pays, avec l’appui et l’accompagnement de vos encadreurs et de vos dirigeants.



En remportant la CAN U20 2023, vous avez brisé le plafond de verre et mis fin à plusieurs tentatives infructueuses. Ce sursaut, vous l’avez accompli en mettant à contribution votre talent et votre potentiel. Mais je suis convaincu aussi, dans le cadre de la trajectoire ascendante du football sénégalais vers les plus hauts sommets, je suis convaincu, dis-je, que vous vous êtes inspiré de vos illustres aînés, Sadio MANE, Gana GUEYE, Kalidou COULIBALY, Youssouf SABALY, Boulaye DIA, Edouard MENDY, et tous les autres membres de l’équipe nationale A.



Cette victoire inédite vous a naturellement ouvert les portes la phase finale de la Coupe du Monde de votre catégorie, qui se déroulera du 20 mai au 11 juin 2023, en Argentine. Cette compétition, comme vous le savez, ne vous est pas inconnue. Vos devanciers y ont représenté le Sénégal à deux reprises, en 2011 et 2019, avec un résultat plus qu’honorable.



A quelques jours de votre départ pour l’Argentine, c’est donc avec confiance et enthousiasme que j’ai l’honneur de vous remettre le drapeau national, en guise de viatique et d’encouragement. Et cela, au nom du Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL. Certes, vous portez, sur vos frêles épaules, la lourde responsabilité de représenter le Sénégal dans une compétition où rien n’est acquis, et rien ne sera facile. Puisque tous les participants, souvent en provenance de grands pays de football, auront, eux aussi, travaillé d’arrache-pied pour se donner les moyens de remporter la victoire finale.



Mais, la confiance que le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky SALL, premier parmi les premiers supporters des équipes nationales, moi-même, le gouvernement et le peuple sénégalais 5 dans son entièreté ; cette confiance que nous tous plaçons en vous, sans réserve, n’est ni fortuite, ni forcée. Elle a, pour fondement , les nombreux résultats que vous et vos aînés avez offerts au Sénégal, grâce à de brillants parcours dans les Coupes d’Afrique et du Monde, que plusieurs nations de football, parmi les plus huppées, nous envient, à juste titre.



Aujourd’hui, on peut dire, de façon péremptoire, que le Sénégal a vaincu la peur de perdre, pour avoir goûté à la victoire finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football A en 2022, à Yaoundé au Cameroun grâce à vos aînés, et à la Coupe d’Afrique des Nations de football U20 en 2023 au Caire, en Egypte, grâce à vous-mêmes. Sans oublier le football de plage africain que nous avons dominé et gagné pendant plusieurs années et très souvent de façon consécutive.



Ces victoires doivent être, pour vous, une source d’inspiration et de motivation dans les confrontations qui vous attendent en Argentine. 6 Je vous demande, également, de puiser dans notre riche histoire sportive, des repères et des ressources pour aller le plus loin possible dans la compétition. Pour cela, les membres de l’encadrement administratif technique et tous vos accompagnateurs devraient vous entretenir des hauts faits sportifs de vos illustres devanciers aujourd’hui disparus : - feu Matar Niang, - feu Yérim Diagne, - feu Babacar Ba, - feu El Hadji Malick Sy « Souris », - feu Youssoupha Ndiaye, - feu Jules François Bocandé, - feu Baye Mousse Paye, - feu Christophe Sagna, pour ne citer que ceux-là.



Dans le combat qui vous attend, vous n’êtes pas seuls. Vous serez toujours accompagnés de l’enthousiasme et d’un élan populaire aussi ardent que lors de toutes nos participations aux compétitions sportives africaines et internationales. Comme par le passé, le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky SALL, et nous tous, nous serons attentifs à vos exploits, 7 nous partagerons vos difficultés et nous vous soutiendrons dans les moments de doute et d’interrogation. Partez donc, en Argentine, déterminés et engagés, chers joueurs de l’équipe nationale U20.



Mais, restez humbles, et respectueux de vos adversaires. Sans les surestimer. Sans les sous-estimer aussi. Battez-vous avec toute l’énergie, le potentiel et le talent que nous vous connaissons. Et dont s’inspirent, déjà, vos cadets de l’équipe nationale U17 en compétition présentement, en Algérie, pour la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie.



Encore une fois, chers lionceaux, vous avez l’impérieux devoir d’élever, encore plus haut, l’étendard de votre pays, comme vous l’avez fait récemment en remportant, de façon magistrale, la CAN U20, le 11 mars dernier, au Caire, en Egypte Mesdames, Messieurs, Cette cérémonie, en plus de constituer un temps fort dans l’agenda de notre football, m’offre encore l’occasion de rappeler les chantiers majeurs qui vont mobiliser le département des sports, les prochaines semaines et les prochains mois.



Ces chantiers ont pour noms : - le développement et gestion performante de nos infrastructures et équipements sportifs, - la redynamisation du mouvement Navétanes, - le renforcement de la formation des formateurs, - l’amélioration de la formation des petites catégories par la multiplication des académies de sport, - l’appui au développement du sport de base, - le soutien au football local et à la professionnalisation de la discipline, - l’arbitrage, la rationalisation et la publication du programme annuel de participation aux compétitions africaines et internationales, en accord et en étroite relation avec le Comité national olympique et sportif sénégalais, - la lutte contre la violence dans le sport, - la préparation minutieuse des Jeux olympiques de la Jeunesse de 2026, - la présentation de la candidature du Sénégal pour l’organisation de la Coupe d’Afrique de Nations de Football de 2027.



Dans le cadre ainsi tracé, j’appelle toutes les composantes du Mouvement sportif national, à commencer par le Comité National Olympique, à une union sacrée autour de ces objectifs pour la 9 réalisation desquels, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, attache une importance toute particulière. C’est pourquoi, je vous invite tous, athlètes, encadreurs, supporters, journalistes, tous membres de l’écosystème du sport, à travailler ensemble, sans relâche, main dans la main, « épaule contre épaule », pour maintenir notre pays - voire dépasser sa place actuelle - dans le concert des grandes nations de football.



Mesdames et Messieurs,



Je voudrais, avant de terminer, féliciter et encourager la Fédération Sénégalaise de Football et tous les acteurs de la discipline, pour le travail remarquable accompli dans la politique de développement du football. Je voudrais également, saluer et encourager chaleureusement la communauté des supporters, les membres de la presse sportive et tous les amoureux du sport, et du football en particulier.



Chers Lionceaux U20, Combattez dans la dignité, le fair play, le respect de l’éthique et de la déontologie. 10 Mais combattez avec fermeté, engagement et abnégation, pour honorer votre pays et porter encore plus haut son flambeau. Faites de cette compétition le meilleur moment de participation d’une équipe nationale sénégalaise à une coupe du monde de football.



Vive l’Equipe nationale de football U20 ! Vive le Sénégal !



Je vous remercie de votre attention.