Remise officielle : L'Ambassadeur Mike remet un document clé au Directeur général des Douanes, l'Inspecteur Général Mbaye Ndiaye

Le 14 décembre 2023, l’ambassadeur Mike a remis au Directeur général des Douanes, Inspecteur Général Mbaye Ndiaye, un lot d'équipements électroniques et tactiques d’une valeur d’environ 300 million FCfa. Ce don est destiné à l'unité mixte de contrôle des conteneurs du Sénégal, basée au Port Autonome de Dakar.



Les États-Unis et le Sénégal travaillent ensemble à la réalisation d'objectifs communs, dont l'un est la lutte contre la criminalité transnationale et les problèmes, qu'elle pose pour la sécurité publique dans le monde entier.



Le gouvernement des États-Unis reste engagé à travailler avec nos partenaires sénégalais, pour protéger les frontières du Sénégal et prévenir la criminalité transnationale, y compris le trafic de drogue.