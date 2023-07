Remous à la fédération nationale des boulangers du Sénégal : Khadim Sylla qualifie les élections d’illégitimes et interpelle les autorités L'Assemblée générale de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (Fnbs) fait grincer des dents. Amadou Gaye est «inéligibilité» si l’on se fie au mot de Khadim Sylla. Selon le vice-président régional de la Fédération des boulangers du Sénégal, Amadou Gaye est «l’illégitimité».

«Les élections ne sont pas légitimes d’autant plus qu’il n’y a pas eu de votes. Nous contestons avec fermeté. L’État doit intervenir pour arbitrer les choses. Amadou Gaye doit d’abord rendre compte. Je l’invite à un face-à-face pour mettre tout au clair. Il ne peut pas nous diriger. Nous le dénonçons avec fermeté. Nous sommes prêts à tout. Nous n’allons pas se laisser faire. Amadou Gaye est dans l’illégitimité. J’interpelle les autorités, surtout le ministre», a dénoncé Khadim Sylla.



Pour rappel, c’est en 2021, explique Khadim Sylla, que le Regroupement des boulangeries de Touba avait adressé un amendement au bureau de la Fédération nationale des boulangers en leur demandant la liste de tous les délégués qui doivent voter, et ce, trois semaines avant la date de l'Assemblée générale.



Selon le document qu’il nous a remis, le bureau de Touba avait aussi sollicité une réunion avec la présence du quorum minimum qui est de trois membres par localité avec le comité d'organisation des élections sur les modalités de l'élection. Ce, après que le bureau ait constaté un manque de respect du comité d'organisation des élections sur les modalités.



Il fallait, selon le bureau, un consensus, discuter avec les membres avant de fixer la date de l'Assemblée générale. Mais tel n'a pas été le cas, selon Khadim Sylla. Ce dernier de souligner que c’est à dix jours des élections que le bureau de la Fnbs a répondu aux camarades de Khadim Sylla pour leur refuser la liste des délégués devant voter.



«Il nous fait savoir que nous ne pouvons avoir la liste de votants. Ils ont conduit un lobbying dans toutes les régions. À la veille des élections, nous avons reçu une liste dont les figurants n’ont pas de numéros. Ils sont inconnus», peste Khadim Sylla.

