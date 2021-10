Remplacement des abris provisoires à l’école: L’État mobilise 33 milliards de FCfa La problématique des abris provisoires a retenu l’attention des acteurs du secteur de l’éducation lors du Séminaire de rentrée qui se tient à Saly (département de Mbour). L’État a déjà mobilisé une enveloppe de 33 milliards de FCfa pour la construction de 1.528 salles de classe à travers le pays.

Le ministère de l’Éducation nationale a engagé un important programme de remplacement des abris provisoires dans le système éducatif, a déclaré Mamadou Talla, le jeudi 7 octobre courant à Saly, à l’entame des travaux du Séminaire de rentrée ouvert. L’État, dit-il, a déjà mobilisé 33 milliards de FCfa pour construire 1.528 salles de classe à travers le pays.



D'après Le Soleil, il s'agit d'une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de remplacement des abris provisoires (Prorap). « Nous avons démarré le lot 3 pour un montant de 33 milliards de FCfa, afin de résorber le déficit de 1.528 salles de classe, dans le moyen, compléter les ouvrages annexes, à savoir 1.129 blocs administratifs et 602 blocs d’hygiène dans tous les ordres d’enseignement et des murs de clôture pour un linéaire de 58.000 mètres », a expliqué M. Talla, en marge des travaux.



Le Programme de remplacement des abris provisoires a été initié par le Président de la République, Macky Sall. Selon une étude, 6.369 abris provisoires ont été identifiés sur l’ensemble du territoire national. Pour prendre en charge la question, un appel d’offre en quatre lots a été lancé en 2017. Le premier lot, financé par la Banque ouest-africaine de développement (Boad), vise la construction et l’équipement de 1.850 salles de classe, 1.370 blocs administratifs, 730 blocs d’hygiène et 70.500 mètres de linéaire de murs de clôture, a dit le Coordonnateur national du Prorap, Alé Thiam. Le premier lot a connu un taux d’exécution de plus de 94%, a-t-il ajouté. Les 1.528 salles de classe annoncées concernent le lot 3 du programme, a indiqué Alé Thiam.

