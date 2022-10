Rencontre Mimi Touré et Ousmane Sonko: Pastef, Les Patriotes dément et parle de mensonge commandité Une supposée rencontre entre l’ancienne Première ministre, Aminata Touré et le leader du Pastef Ousmane Sonko a été relayée par une certaine presse ce mercredi 26 octobre. Le camp du leader du Pastef ont, à travers un communiqué rendu public apporté un démenti catégorique à cette information.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Octobre 2022 à 19:52 | | 0 commentaire(s)|

Démenti



Le journal Direct News, dans sa parution du 25 octobre 2022, a fait état d’une rencontre entre madame Aminata TOURÉ et le Président Ousmane SONKO facilitée par le doyen Habib SY, ancien ministre. Ceci relève d’une grossière « intox » qui a amusé les deux leaders de Yewwi Askan Wi.



À ce jour, le Président Ousmane SONKO n’a jamais vu madame Aminata TOURÉ, si ce n’est à la télévision.



D’après le communiqué, ce mensonge, certainement commandité, relève à coup sûr du vœu de certains.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook