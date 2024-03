Rencontre Serigne Touba-Mame Cheikh Ibrahima Fall et Pâques : Le geste d'Abdoulaye Sylla aux Baye Fall et Chrétiens

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Mars 2024 à 23:14 | | 1 commentaire(s)|

La date du 31 mars marque la rencontre entre Mame Cheikh Ibrahima Fall et Cheikh Ahmadou Bamba.



Ainsi, comme a l’occasion du Magal, de la logistique d’animation, des vivres avec des boeufs, de l’huile, du riz, du sucre, entre autres nécessités, ont été acheminées de Thiès à Touba, par Abdoulaye Sylla, qui perpétue ainsi son œuvre en l’endroit des Baye Fall, qui célèbrent ce jour mémorial.



Et le même geste est aussi reconduit par le patron de Ecotra, en l’endroit de la communauté chrétienne. Justement a cette occasion de Pâques, Sylla a marqué sa solidarité par un accompagnement financier et des vivres à la communauté.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook