Rencontre avec Me Wade: « Ce que Bassirou Diomaye Faye et le Pape du Sopi se sont dits » Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Mars 2024 à 01:49

A l'issue de sa visite chez le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds), le candidat de la coalition Diomaye President a fait le compte-rendu de son entretien. <br /> <br /> « J’ai rendu visite ce samedi au président Abdoulaye Wade pour le remercier, suite à la décision du Parti démocratique sénégalais (PDS) de soutenir ma candidature et solliciter ses prières et conseils avisés. Nous avons eu des échanges riches et enrichissants, sur les défis de l’heure », a confié le numéro 2 du Pastef. <br /> <br /> <br /> <br /> Le responsable politique de Ndiaganiao indique que le président Wade l'a gratifié de recommandations et de conseils. « Si Dieu te donne la victoire, ne t’acharne sur personne, fais preuve de tolérance envers tous et cultive la paix, car tu es l’espoir non pas d’un camp, mais de tout le Sénégal », informe le candidat de l’opposition, qui réaffirme devant Me Wade, « que son chantier majeur et prioritaire, sera la restauration de la cohésion nationale ».

Source : https://www.dakaractu.com/Rencontre-avec-Wade-Ce-que-Bassirou-Diomaye-et-le-Pape-du-Sopi-se-sont-dits_a246251.html

