Rencontre avec la société civile: Amadou Ba ignore la question du troisième mandat Le Gouvernement s’est réuni ce mardi avec les organisateurs de la Société civile. La question du rapport sur la Covid a été notamment abordée ainsi que d’autres sujets. Seulement, il y avait un point sur lequel Amadou Ba et son équipe n’ont pas voulu se prononcer.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Janvier 2023 à 10:07

D’après ”SourceA”, c’est celui relatif au troisième mandat qui a été abordé par Aliou Sané, coordonnateur de ”Y’en a marre”. Mais il s’est heurté au silence de Cathédrale du Premier ministre et sa délégation.



D’après le journal, Amadou Ba était accompagné du ministre de la Justice, de celui des Finances, du ministre de l’Economie, du ministre du Commerce. Du côté de la société civile, toutes les couches étaient représentées. Il y avait l’Ong 3 D, la Raddho, Y’en a marre, L’Association des consommateurs, Siggil Jiggen…



Le principal point qui a été abordé est le rapport sur la Covid. Le Gouvernement s’est engagé à diligenter les dossiers. Il a promis aussi de prendre des mesures de sanctions si les faits incriminés sont avérés. Le cas échéant, ils vont saisir le procureur ou même passer par la voie la plus appropriée.





