Rencontre avec le Collectif « NIO Lank » : la CNTS annonce des concertations avec les autorités La CNTS a rencontré ce mercredi 18 décembre 2019, le Collectif NIO Lank à propos de la hausse du prix de l’électricité. A l’issue de cette entrevue, Le Secrétaire général de la CNTS, Mody Guiro a annoncé qu’il va initier des rencontres avec la direction de la Senelec, le ministère de l’Energie et peut être avec le président de la République sur le sujet.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2019 à 14:59 | | 0 commentaire(s)|

« Je viens de recevoir la délégation du collectif « NIO Lank ». Je les ai écoutés. Notre position, même si les revendications s'avèrent justes, c'est d'essayer de discuter avec nos camarades, d’informer nos organes et de prendre position » », a déclaré Mody Guiro, à la fin de la rencontre

« Nous avons des adhérents, nous avons des affiliés de la Senelec également organisés en Centrale Syndicale. Notre devoir, c’est de nous asseoir et d’échanger avec eux. La deuxième procédure à notre avis, c’est de prendre langue avec la direction de la Senelec le ministère de l’Energie et peut être avec le Président de la République. Après cela, nous pouvons assurer notre responsabilité en tant que Centrale Syndicale. Nous leur avons dit que nous ne sommes pas contre cette manifestation, c’est leur droit de manifester, mais nous avons aussi à notre niveau besoin de nous concerter pour prendre la bonne décision », a poursuivi Mody Guiro.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos