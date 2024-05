« Rendez-vous raté de Sonko » : L’Etat dément « L’Observateur », chiffres à l’appui et appelle à l’équilibre de l’information Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mai 2024 à 16:55 | | 0 commentaire(s)| A la Une de son édition de ce lundi, le quotidien « L’Observateur » affiche « Paiement de la dette aux producteurs semenciers : Le Rendez-vous raté de Sonko ». Et livrant plus de détails, le journal avance que :

• Le délai du 10 mai annoncé par le Premier ministre est déjà dépassé

• « Nous ne prenons pas le risque d'injecter nos moyens dans cette campagne sans garantie » (venant d’un opérateur) et ajoute même que

• « Ce retard de la dette aux opérateurs impactera la présente campagne agricole »

Interpellé par emedia, du côté ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, un démenti avec des chiffres annoncés, est vite tombé : Sur les 19 milliards FCfa de dette, l’Etat a déjà décaissé plus de 14 milliards de francs Cfa…



« Depuis vendredi dernier, nous avons déjà versé plus de 14 milliards des 19 dus, et nous finaliserons le paiement du reste dès ce lundi, le 13 mai. Car le Premier ministre nous a instruit de régler la somme de 19 milliards que nous devons aux opérateurs semenciers ! Mais auparavant, il fallait des vérifications pour pouvoir certifier de l’authenticité de ces montants avant payer… » a-t-on réagi du coté du ministère.



Et déplorant une légèrement dans le traitement de l’info, du coté du ministère, leur responsable aux journalistes, leur rôle de vérifier l’information. « Car même si des erreurs sont souvent commises, la déontologie et l’éthique poussent les journalistes à vérifier des informations d’une telle importance, avant publication.»



