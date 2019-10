Renforcement de formules : CANAL+ diversifie les offres à ses abonnés Le Groupe Canal+ poursuit la diversification de ses offres. Il a intégré de nouvelles chaines éducatives et pédagogiques, devant accompagner l’éveil des enfants. Lesdites chaines vont intégrer le bouquet à partir du 15 octobre 2019. Et, dans ses nouveaux programmes, Canal+ donnera satisfaction à ses multiples abonnés…

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2019 à 20:51



