Renforcement de la sécurité dans la petite côte : Sidiki Kaba inaugure trois brigades de proximité Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, a procédé, hier, dans le département de Mbour, à l’inauguration de trois brigades de proximité. De Nianing, à Malicounda, en passant par Ngaparou, le ministre, accompagné du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, le général de corps d'armée Moussa Fall, a officiellement installé trois brigades de proximité qui vont participer à l’effort de sécurité que les pouvoirs publics s’évertuent à apporter en tout lieu aux populations.

Malicounda Wolof, avec onze villages de 40 000 âmes et deux centrales électriques, Nianing et Ngaparou, lieux touristiques : la création de brigades dans ces zones était une nécessité pour assurer la sécurité des personnes et des biens.



« La gestion sécuritaire, bien qu’étant une attribution régalienne de l’État, n’en demeure pas moins l’affaire de tous et de chacun. Nous allons accompagner la gendarmerie et toutes les forces de défense et de sécurité dans l’accomplissement de leur noble mission qui n’est rien d’autre que la stabilité du Sénégal, le bien-être de ses populations et leur quiétude », a estimé le maire Maguette Sène.



Pour l’édile, « le gouvernement, dont la mission première est de tout mettre en œuvre pour assurer le développement harmonieux du pays dans un environnement de sécurité et de sérénité, démontre à travers ce concept de « brigades de proximité », sa ferme volonté de densifier le maillage sécuritaire du pays conformément à la vision exprimée par Son Excellence le président Macky Sall à travers l’axe 3 du Plan Sénégal émergent ».



Pour le ministre, l'installation des brigades de proximité répond à la vision du président Macky Sall qui a souhaité une densification du maillage territorial afin que l'accès à la sécurité soit accessible à tous les citoyens.

