Renforcement du maillage sécuritaire: Mbour étrenne son camp GMI Dans le cadre d'une dynamique de diversification du maillage sécuritaire de la police nationale, le ministre de l'intérieur Me Sidiki Kaba, accompagné du DG de la police nationale, Seydou Bocar Yague et du premier magistrat de la ville de Mbour Cheikh Issa Sall, a procédé ce mardi 30 janvier 2024 à l'inauguration du camp du groupement mobile d'intervention( GMI ) de Mbour.

Cette cérémonie d'inauguration du cantonnement du groupement mobile d'intervention dans la ville de Mbour vient renforcer le maillage sécuritaire de la ville à côté du commissariat de Mbour ainsi que d'un commissariat spécial de tourisme et du poste de police de Diamaguéne. Selon Sidiki Kaba " ce cantonnement permettra de mieux prendre en charge la demande croissante des populations en matière de sécurité afin de juguler les défis sécuritaires auxquels elles sont confrontées au quotidien".



De ce fait, ce camp du groupement mobile d'intervention mobile avec 150 agents affectés et baptisé du nom de feu Colonel Mayatta Ndiaye en à croire le ministre de l'intérieur permettra de "renforcer la dynamique de multiplication de services de police à Mbour qui se justifie par l'importance démographique et l'extension géographique de la ville mais aussi du fait qu'elle est l'une des zones touristiques prioritaires de l'État du Sénégal qui a placé ce secteur comme levier essentiel du Plan Sénégal Émergent."



"Nous avons accordé une attention toute particulière aux récentes implantations de brigades de proximité et de cantonnements à travers le pays, dans une approche intelligente prenant en compte les réalités socioéconomiques des terroirs. Le département de Mbour a reçu une grosse part de ces investissements qui viennent relever le niveau de sécurité des populations mais également celui des nombreuses réalisations consenties par l’État du Sénégal sur la Petite-Côte" a déclaré pour sa part Cheikh Issa Sall,le maire de Mbour.

À travers l'axe 3 de la décentralisation, la sécurité occupe un axe phare dans le PSE, le ministre de l'intérieur annonce l'inauguration d'autres structures comme celle de l'école des sous officiers de la police de Kaolack en sus de la constructions de commissariats dans d'autres localités.



