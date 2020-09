Renouvellement du bureau du CESE : voici la nouvelle architecture du Conseil Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) a procédé mardi au renouvellement de son bureau, lors de la première séance de la deuxième session ordinaire de l’année 2020. La session avait pour thème: « Les effets de la pandémie COVID19 sur le système de Santé du Sénégal ».

Voici la nouvelle architecture du CESE



Liste et fonction des membres du nouveau bureau :

Présidente : Mme Aminata TOURE



1er Vice-président : M. Baïdy AGNE



2ème Vice-président : M. Mody GUIRO



3ème Vice-président : Me Amadou Moustapha NDIAYE



4ème Vice-président : M. Oumar BA



5ème Vice-président : Mme Ndeye Fatou SOUGOU



6ème Vice-président : M. Oula NDIAYE



1er Secrétaire élu : M. Ibrahima MBOW



2ème Secrétaire élu : Mme Adja Coumba NDIAYE



3ème Secrétaire élu : Mme Awa Cheikh MBENGUE



4ème Secrétaire élu : Mme Ndiouck MBAYE



5ème Secrétaire élu : M. Gade SALL



6ème Secrétaire élu : M. Magueye NDIAYE



