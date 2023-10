Renouvellement du parc automobile sénégalais: 400 bus attendus de la République Tchèque

Participation fructueuse du Sénégal au 27ème Congrès mondial de la route qui se tient actuellement à Prague, en République Tchèque. Le Ministre Mansour Faye, qui y prend part, annonce l’arrivée de 400 nouveaux bus dans le cadre du projet de renouvellement du parc. Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, et son […]

Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, et son homologue de la République Tchèque, M. Martin Kupka, ont eu une séance de travail, lundi 2 octobre 2023, à Prague. Selon un communiqué, les deux ministres et leurs collaborateurs ont échangé sur des projets de renouvellement du parc de véhicules, avec l’acheminement prochain d’un lot de plus de 400 bus de marque Iveco, de taxis urbains et de véhicules minibus interurbains. Ces propositions ont été faites en marge du 27ème Congrès mondial de la route auquel participe le Sénégal avec une forte délégation, précise-t-on dans le document. Ce Congrès mondial est organisé tous les quatre ans par l’Association mondiale de la route (Piarc). La rencontre constitue un forum d’échange de connaissances et d’expériences sur les routes, les politiques et les pratiques du transport routier.

Fondée en 1909, cette association est composée de 125 gouvernements membres du monde entier. Elle est dotée du statut consultatif au Conseil économique et social auprès des Nations unies, l’association contribue à un développement mondial stable et durable du secteur routier et du transport.

Hier, au lendemain de l’ouverture du congrès, renseigne un autre communiqué du ministère des Infrastructures, Mansour Faye a procédé à l’ouverture officielle du stand du Sénégal. C’était en présence du Président du Piarc, Nazir Alli, du secrétaire général, Patrique Mallejack, du 1er délégué du Sénégal auprès de Piarc, Alassane Camara, du Président du comité national Samba Diallo et de l’ensemble des membres de la délégation sénégalaise.

