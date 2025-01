Rentrée 2025 de la Jeune Chambre Internationale Dakar Alliance : un mandat axé sur la jeunesse et le changement Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2025 à 21:10 | | 0 commentaire(s)|

La Jeune Chambre Internationale (JCI) Dakar Alliance a officiellement lancé son mandat 2025 le samedi 25 janvier 2025, lors d’une cérémonie marquante réunissant de nombreuses personnalités, telles qu’Amy Sarr Fall, Directrice d’Intelligence Magazine et marraine du mandat 2025, Oumar Rémy Touré, PCA du FONGIP et parrain de l’année, Mariama Cissokho, vice-présidente nationale, ainsi que Mouhamed Seck, représentant du Sénat.



Des ambassadeurs du mandat étaient également présents, incluant Abdoulaye Barro, gestionnaire réseau Nano Crédit DER, Sidy Diagne Kounta, directeur exécutif de GIVEproject, et le rappeur Samba Peuzzi. Comme chaque année, cette rentrée solennelle a été l’occasion d’installer le nouveau président de la JCI Dakar Alliance.



Sous le thème « Jeunesse, Leadership et Sécurité pour un Développement Durable », le mandat 2025 a pour objectif de mettre la jeunesse au centre des solutions aux défis actuels. Abdou Aziz Ndong, président entrant, a souligné dans son discours : « La JCI Dakar Alliance adopte cette année le slogan ‘Ensemble plus forts’, qui exprime notre conviction que l’union et la collaboration sont des clés essentielles pour transformer les défis en opportunités. Nous souhaitons, par notre action, former des leaders visionnaires capables de bâtir une communauté résiliente et un avenir prospère. »



Amy Sarr Fall, marraine du mandat, a exprimé son admiration pour la cohésion de la JCI Dakar Alliance : « Félicitations à toute la communauté JCI. Aujourd’hui, on sent leur engagement et leur détermination. À la jeunesse sénégalaise, je rappelle que tout devient plus simple quand on travaille ensemble. La cérémonie montre que le soutien mutuel est un gage de réussite collective. »



Elle a également insisté sur l’importance des valeurs familiales et du caractère dans le leadership : « Le président entrant a rappelé que la famille est une valeur fondamentale, et sa gentillesse, loin d’être une faiblesse, est une qualité précieuse. À la jeunesse, je dis : l’initiative, la volonté et l’engagement doivent venir de vous. »



Oumar Rémy Touré, parrain du mandat, a également exprimé sa fierté : « C’est un honneur d’être parrain de ce mandat 2025. La jeunesse du Sénégal est prête à participer activement à la transformation de notre pays. Cette transformation repose sur eux. »



Le mandat 2025 de la JCI Dakar Alliance se donne pour mission de créer une communauté de jeunes leaders engagés autour de valeurs telles que la paix, la sécurité, l’éducation, l’entrepreneuriat et la citoyenneté active. L’objectif est d’encourager une jeunesse dynamique, capable de devenir un moteur de la société, en offrant un environnement favorable à l’éducation, à l’innovation économique et à l’engagement citoyen.



