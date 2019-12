Rentrée des cours et des tribunaux: la lutte contre le terrorisme au menu des débats

L’audience solennelle de rentrée des Cours et des Tribunaux pour l’année judiciaire 2020, prévue le jeudi 9 janvier, sera axée sur le thème "La lutte contre le terrorisme : un défi pour les Etats africains", annonce un communiqué transmis à l’APS.



La séance sera présidée à partir de 10h à la Cour suprême par le chef de l’Etat, président du Conseil supérieur de la magistrature.



Selon le communiqué, le discours d’usage sera prononcé par Maye Douma Diouf Diop, présidente du Tribunal pour enfants auprès du Tribunal de Grande instance hors classe de Dakar.

