Rentrée des enseignants au Terminus Liberté 5 : Le Cusems dénonce un spectacle désolant et une anarchie de Dem Dikk Les enseignants ont répondu massivement à l’appel du ministre de l’éducation nationale, Mamadou Talla. Qui, dans un communiqué, les a invités à rejoindre les salles de classe afin de se conformer à la décision actée par le Chef de l’Etat (reprise des cours ce 2 juin pour les classes d’examen).

Le terminus Dakar Dem Dikk a reçu ce mardi, du monde avec les enseignants qui exercent dans les régions de Thiès, Diourbel, Bambey. Pris par la promiscuité des lieux, ces enseignants ont vécu un désordre total. Ladite situation a fait réagir le Secrétaire Général du Cusems, Abdoulaye Ndoye. « Un spectacle désolant sans commentaires a été constaté. Cela montre que ce gouvernement ne respecte pas les enseignants. Les autorités sont tenues pour responsables de la situation.



Les gens sont entassés comme des sardines. Et nous sommes là depuis ce matin c’est vraiment dangereux pour les personnes qui sont là. Car si le virus circule aujourd’hui, ça sera une catastrophe. Ils ont tenté de convoyer les enseignants. Mais, la meilleure manière c’est de choisir d’autres sites pour les gens qui habitent la banlieue. Les sites comme Parcelles assainies, Guédiawaye et Rufisque. Mais, c’est désolant de se focaliser sur un seul site. Nous sommes là depuis le matin avec nos petits-enfants et nos braves dames », se désole Abdoulaye Ndoye.



Puisque les enseignants sont les fonctionnaires de l’Etat, le secrétaire rappelle que leur droit est de répondre à l’appel des gouvernants. « On ne dira plus que les enseignants ont refusé de rejoindre leurs classes et le gouvernement doit accepter son échec. Il y a certains enseignants qui ne disposent pas de laisser-passer. Le gouvernement aurait dû faire des cartes professionnelles pour tous les enseignants afin de les distinguer sans problèmes», a expliqué le Secrétaire Général.



Très remonté contre le ministre de l’enseignement secondaire, le syndicaliste demande une excuse de la part des autorités. « Nous attendons des autorités qu’ils nous présentent des excuses. C’est une honte et cela montre que ce gouvernement n’a pas de respect pour les enseignants et les travailleurs », a conclu Abdoulaye Ndoye.



