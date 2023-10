Rentrée scolaire 2023-2024 à Djiddah Thiaroye Kao: La mairie débloque 3 millions de FCfa pour accompagner les parents d'élèves

Tidiane Niang, Coordonnateur de la plate-forme "Les Boucliers de Mamadou Guèye", a cité Nelson Mandela en soulignant que "l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde." Cette citation incarne parfaitement la philosophie derrière cette action.



Djiddah Thiaroye Kao est une localité où la déperdition scolaire est un défi bien connu. Face à cette réalité, la mairie et la plate-forme ont décidé d'agir. Leur objectif était de fournir des fournitures scolaires essentielles aux élèves défavorisés pour les aider à bien commencer l'année scolaire.



Au total, 300 kits scolaires comprenant des sacs, des cahiers, et d'autres outils indispensables ont été distribués lors de cette cérémonie. L'initiative ne s'est pas arrêtée là, car le dimanche suivant, une autre distribution aura eu lieu au centre Saliou Ndir, portant le nombre total de kits scolaires distribués à 500. L'organisation de cette cérémonie de distribution n'a pas été sans coût. En fait, elle a représenté un investissement d'environ 3 millions de FCFA (Francs CFA).



La plate-forme "Les Boucliers de Mamadou Guèye" ne se limite pas à l'initiative de la distribution de fournitures scolaires. Elle excelle également dans les domaines de l'éducation, du développement, et de l'environnement. Elle répond aux besoins de la population en utilisant ses propres ressources pour combler les lacunes et les besoins locaux.



Birame Khary Ndaw