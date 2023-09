Rentrée scolaire: Des enseignants de l'UDEN préoccupés par la situation des décisionnaires et chargés de cours Rédigé par leral.net le Samedi 30 Septembre 2023 à 19:58 | | 0 commentaire(s)| A quelques jours de la rentrée scolaire, l' union des enseignantes et enseignants du Sénégal se dit très inquiète de la situation des décisionnaires et chargés de cours. Ces enseignants de l'UDEN sont aussi préoccupés par le nombre important d'établissements scolaires inondés. Ainsi, ils appellent l'Etat à prendre toutes ses responsabilités pour une année scolaire apaisée.



