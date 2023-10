Rentrée scolaire à Saint-Louis: Mamadou Mamoune Diop, adjoint au gouverneur de la région, a visité plusieurs établissements

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Octobre 2023 à 18:22 | | 0 commentaire(s)|

L'adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis, chargé du développement, Mamadou Mamoune Diop, accompagné des autorités académiques des partenaires de l'école et des syndicats d'enseignants, a visité l'école élémentaire Cheikh Touré, le collège Amadou Fara Mbodj et le Lycée Technique André Peytavin pour apprécier la situation de la rentrée scolaire. Au terme de la visite, le gouverneur tout comme l'inspecteur d'Académie ont apprécié la présence effective des enseignants et des élèves, même si, dans certains établissements le taux de présence des élèves est encore faible.