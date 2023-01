Rentrée solennelle des cours et tribunaux: Macky Sall annonce la construction d’infrastructures judiciaires pour 250 milliards FCfa Présidant lundi la cérémonie de rentrée solennelle des cours et tribunaux sur le thème : « Protection des usagers dans le système de santé publique », le chef de l’Etat, Macky Sall, a annoncé un programme de construction de 69 infrastructures judiciaires pour la période 2023-2027, d’un montant 250 milliards FCfa.

Ce programme qui va démarrer cette année implique « la construction de huit infrastructures de la justice, notamment des cours et tribunaux ainsi que des établissements pénitenciers », a précisé le chef de l’Etat. A terme, a-t-il ajouté, le programme devrait permettre la construction de 69 bâtiments.



Abordant le thème de la rentrée, le président Sall a indiqué que « les dysfonctionnements ne doivent pas cacher le travail remarquable du personnel de santé ».



Toutefois, a fait savoir Macky Sall, l’Etat « assurera ses responsabilités », insistant sur la nécessité de « la maintenance des infrastructures hospitalières ».



Le président de la République a aussi annoncé le démarrage, cette année, des chantiers des hôpitaux de Tivaouane, Mbour, Saint Louis et Ourossogui.



Il a également réaffirmé le projet du gouvernement de reconstruire l’hôpital Principal de Dakar (niveau quatre), celui de Le Dantec (niveau 4) et la construction d’un établissement pour le traitement des cancers à Diamniadio.



Appelant à une meilleure organisation du système de santé, Macky Sall a prôné la mise en place des contrats de performance et une meilleure relation les hôpitaux et les universités du pays.







