Réplique de l’Alliance des forces de progrès: « Moustapha Cissé Lô, un poison errant » Le contexte politique national actuel est marqué par des excès de langage et de multiples formes de violence verbale qui avilissent l’espace d’un débat public où devraient prévaloir des idées et des projets en faveur du Sénégal. Cette violence verbale est entretenue par des gens techniquement incompétents et mécontents à l’image de ce «poison errant», à la mémoire subitement courte.

L’Alliance des Forces du Progrès (AFP) demande à Moustapha Cissé Lô, s’il a déjà, oublié les conditions dans lesquelles, il a été élu à la présidence de la CEDEAO, élection immédiatement suivie de frasques. « Tu as toujours voulu être Président de l’Assemblée nationale et tu ne le seras jamais. Le Président Moustapha Niasse mérite d’être à la tête de cette Institution. Car, il a le profil qui sied, une base politique solide et un parti politique respecté, bien implanté aux niveaux national et international. Or, toi, tu ne fais qu’errer de Commune en Commune et de département en département.



Tu as été chassé de Mbacké. Car, tu es un poison. Tu n’as aucune base politique et tu ne seras jamais Maire. Ton verbe excessif a fait perdre beaucoup d’électeurs à Benno Bokk Yaakaar, notamment dans deux localités », lit-on, sur le communiqué de l’Alliance Nationale des Elèves et Etudiants pour le Progrès (ANEEP), membre de l’AFP, parvenu à Leral.



Ainsi, ces membres de l’AFP considère que Moustapha Cissé Lô ne supportes pas le Président Moustapha Niasse. « En réalité, tu le détestes et tu le dis partout. A cause de la politique, un homme d’Etat de l’envergure du Président Moustapha Niass, techniquement compétent et politiquement assis est la cible d’un rancunier haineux, un ingrat et un incompétent comme toi, alors qu’il t’a beaucoup et toujours soutenu », décrit-on.



Les camarades de Moustapha Niass estiment Cissé Lô ignores même, les limites de ses prérogatives et tant pis pour lui. « Désormais, nous n’accepterons plus que notre leader soit attaqué par un frustré comme toi. Sache que, tu as en face de toi des jeunes beaucoup plus déterminés et que le combat vient de démarrer. Tu ne crois ni au Président Macky Sall ni à la défense des intérêts des Sénégalais. Car, tu ne fais que t’enrichir sur le dos de pauvres paysans, toi le démagogue impénitent », accusent les défenseurs de Niasse.



Et, ils avertissent que Moustapha Niasse, reste sur les hauteurs, loin de l’hypocrisie et des sentiments négatifs qui tuent ceux qui les portent. Leur leader n’a jamais cédé au chantage et Cissé Lô, promettent-ils, n’arriveras pas à constituer l’exception.

















Face à cette volonté, ces militantes et militants de l’AFP réitèrent leur engagement derrière le Président Moustapha Niasse et restent déterminés à l’accompagner dans tous ses combats politiques pour le triomphe du Sénégal.



