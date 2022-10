Réplique du berger à la bergère : le Camp de Mimi Touré répond à Ismaïla Madior Fall « Le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Sall, dans une sortie honteuse pour un professeur de Droit vivant dans un pays où règne l’Etat de droit, s’est lancé dans des menaces de toute nature en direction de Mme Aminata Touré qui n’a pas affaire à lui non plus et il le sait », a contre-attaqué la cellule de communication de Mimi 2024 dans un communiqué.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Octobre 2022 à 11:27 | | 0 commentaire(s)|

Au cours de l’émission Jury du dimanche hier, le Garde des sceaux déclarait que si l’ancienne tête de liste de Benno bokk yaakaar continuait à s’opposer au pouvoir, elle pourrait perdre son mandat de député.



En réplique, le camp de la députée non inscrite rappelle que lorsque Mimi Touré était ministre de la Justice en 2012, elle avait recruté Ismaïla Madior Fall comme « consultant » et l’a « présenté au Président Macky Sall qui ne le connaissait ni d’Adam ni d’Eve ».



Le communiqué ajoute que Aminata Touré « va poursuivre ses activités de député au service exclusif du Peuple sénégalais ».

Emedia.sn



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook