Réponse à l'appel du Cesti : Les 24e et 25e promotions casquent 10 millions FCFA, des Maliens s'engageent... Ecole de journalisme de référence dans la sous-région et même continentale, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, CESTI été saccagé et incendié lors des émeutes du 1er juin. Pour restaurer cette école de journalisme sénégalaise, créée en 1965 avec l'aide de l'UNESCO et rattachée à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar un appel a été lancé.

C’est dans cet élan de solidarité que les 24e et 25e promotion de ce centre qui porte désormais le nom du regretté journaliste Mam Less Camara ont répondu à l'appel du Cesti et offert une somme de 10 millions FCFA. Et même d’anciens étudiants du Mali voisin ont non seulement exprimé leur compassion, mais s’engagement aussi à participer à cet appel…



Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juin 2023 à 21:10



