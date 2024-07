Réponse de Serigne Guèye Diop aux accusations de népotisme et aux polémiques récentes : la synthèse de son entretien sur iRadio et iTV Dimanche dernier, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a répondu aux accusations de népotisme et aux diverses controverses entourant son ministère lors de son passage au "Jury du dimanche".

Le Quotidien Bes Bi revient cette entrevue et indique qu'il a notamment abordé les sujets suivants :



1. Accusations de Népotisme



Recrutement de proches : Le ministre a réfuté les accusations de recrutement de ses proches, dont sa fille et d'anciennes collaboratrices de Nestlé, en soulignant leur haute qualification professionnelle et en affirmant qu'ils ne travaillent pas pour son ministère.

Politique de recrutement : Il a défendu sa politique de recrutement basée sur les compétences, citant des exemples de ses précédentes fonctions à la mairie de Sandiara et chez Nestlé.



2. Recrutement International



Nouveaux cadres : Serigne Guèye Diop a annoncé l'embauche de trois nouveaux cadres provenant d'Australie, des États-Unis et de l'Angleterre pour renforcer son cabinet, précisant que la nomination d'un directeur de cabinet est imminente.



3. Affaire Djily Mbaye Lô



Limogeage controversé : Le ministre a justifié le remplacement de Djily Mbaye Lô à la tête de la coordination du Programme national de développement des agropoles par des résultats jugés insuffisants. Un audit de la Banque africaine de développement a révélé un taux d'exécution du projet de seulement 38%.

Procédure de remplacement : Il a précisé que le limogeage s'est fait avec l'accord de la Banque africaine de développement, et qu'un intérim est assuré par M. Konaté en attendant le recrutement d'un nouveau coordinateur.



4. Normes Alimentaires de Nestlé



Produits pour bébés : En réponse aux critiques concernant le taux de sucre ajouté dans les produits pour bébés de Nestlé destinés aux pays à faibles revenus, le ministre a confirmé que les normes alimentaires internationales sont respectées. Nestlé a ajusté les taux de sucre pour se conformer aux standards du Codex Alimentarius.



Ce passage a permis au ministre de clarifier plusieurs points controversés et de réaffirmer son engagement envers une gestion transparente et basée sur les compétences au sein de son ministère.



