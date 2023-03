Réponse de l'Assemblée Nationale du Sénégal aux députés français André Chassaigne et Jean Paul Lecoq L'Assemblée Nationale du Sénégal, représentée par le Groupe Parlementaire Benno Bokk Yaakaar, répond à la lettre des députés français André Chassaigne et Jean Paul Lecoq, qui dénonce l'ingérence de la France dans les affaires intérieures du Sénégal. La réponse souligne la méconnaissance des réalités politiques du Sénégal de la part de ces députés français ainsi que leur mépris manifeste envers les institutions sénégalaises. L'Assemblée Nationale du Sénégal défend la souveraineté du Sénégal et affirme que la participation aux élections est encadrée par la loi et qu'il n'appartient à personne de la dire autrement que les institutions sénégalaises. La réponse précise également qu'il n'y a aucun problème entre le Président Macky Sall et l'opposition sénégalaise et que les libertés publiques et individuelles sont garanties sans réserve, en dépit des dérives de certains mouvements factieux.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mars 2023

Reponse aux députés Andre Chassaigne et Jean Paul Lecoq.pdf (1.9 Mo)



