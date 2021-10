Réponse du berger à la bergère / la réplique de Doudou Kâ à Sonko

Après la conférence de presse d'Ousmane Sonko ce mardi matin, lors de laquelle il a accusé Doudou Kâ d’être l’instigateur et le commanditaire de l'attaque d'hier, la personne incriminée a donné sa version des faits, pour dit-il, rétablir sa vérité.



Face à la presse, Doudou Kâ charge le leader de Pastef. « Il est venu dans mon quartier et a bloqué le passage avec ses six véhicules et 9 gardes du corps. Le 23 janvier, je lui montrerai que je suis son père en politique à Ziguinchor. Il ignore les liens que j’ai avec Ziguinchor. Mes quatre grands-pères sont enterrés à Ziguinchor », révèle Doudou Kâ qui démonte en trois phases les accusations du leader de Pastef.



« La première contre-vérité, c'est qu’il était libre de passer partout. Il s’est arrêté devant mon domicile, a bloqué mon domicile avec ses 6 voitures et ses 9 gardes du corps. Il était venu faire de la politique pour bénéficier du soutien d’une association. Il est venu perturber mon domicile. J’ai eu la confirmation que c’est lui qui en a fait la demande. La conférence était annoncée avant l’incident et le sujet portera sur l’incident. Secundo, je prends à témoin la paroisse et le curé de Saint Benoît que j’étais avec eux, contrairement à ce qu’il a dit dans sa conférence de presse. Tertio, sous l’ère Macky Sall, il a battu le record des morts avec 14 décès. Il a menacé de mort un jeune de Yeumbeul venu soutenir son leader à Ziguinchor. Dans mon mouvement, il y a des militants venus de partout qui sont libres de soutenir leur leader à Ziguinchor », assène Doudou Kâ.



Répondant au leader de Pastef sur le fait de le taxer de politicien insignifiant et mineur, Doudou Kâ sans porter de gants répond mot pour mot à Ousmane Sonko. « Je préfère être un acteur politique mineur qu’un violent acteur politique majeur. La ville de Ziguinchor n’en a pas besoin. Je suis candidat à la mairie de Ziguinchor. Et Ziguinchor doit être le déclic de la ville du futur. Nous n’accepterons pas qu’il vienne perturber la quiétude et la paix à Ziguinchor. Chaque fois qu’il vient à Ziguinchor, c’est des provocations. Je lui demande de revenir à la sérénité », invite Doudou Kâ.



Ce faisant, dira le DG de l’AIBD : « il doit comprendre que le combat est local et il doit sortir Macky Sall de ce combat qui n’est pas national. En tant que grand-frère, il peut compter sur moi pour lui tracer la voix. Je dirai que nous avons des parents en commun parce que mes demi-frères sont des Goudiaby qui ont un lien de parenté avec lui. Il doit apprendre nos valeurs casamançaises et doit comprendre que même si nous ne sommes pas des frères de même sang, il doit ramener le débat où il est. Nous partageons le Boukout ensemble », conclura Doudou Kâ...

