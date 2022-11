Réponse salée de Fanta Sall à Mimi: "Dafa gueneu, na baayi mo geuneu yombeu..."

Dimanche 27 Novembre 2022 à 22:04

Fanta Sall, députée après avoir félicité le Président de la République, Macky Sall, sur sa vision et le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a apporté la réplique à Mimi Touré, sans la nommer. "Je ne suis pas contre qu'on arrête un compagnonnage, mais quand on le fait, tout ce qui se rattache à cela, on doit aussi le renier. Elle a quitté notre parti, elle n'a qu'à rendre son poste et tout ce qui s'en suit", a-t-elle fustigé le manque de dignité de l'ancienne tête de liste départementale de BBY.