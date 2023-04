Report de leur manifestation prévue le 03 avril : Idrissa Seck félicite Yewwi et donne son avis sur le procès Niang-Sonko Le Secrétariat National du Parti Rewmi s’est réuni hier à Dakar, en présence des coordinations départementales et des organismes internes (mouvements des jeunes, des femmes, des étudiants, des sages, des enseignants, des cadres, des artisans, des arabisants…), sous la présidence du Président Idrissa Seck pour se prononcer sur la situation nationale.

Le Président Idrissa Seck s’est ensuite prononcé sur le procès opposant Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. Il s’est réjoui du fait que cela se soit tenu dans la paix et la sérénité.



« Le seul rôle de l’exécutif dans cette procédure était de fournir la puissance publique au pouvoir judiciaire afin que celui-ci conduise sa mission sans pression, grâce à un déploiement optimal des Forces de Défense et de Sécurité chargées d’assurer la sécurité des biens et des personnes et la stabilité du pays », a déclaré le président de Rewmi.



Il a enfin indiqué que tous les citoyens devaient avoir un traitement égal à la justice quels que soient leurs rang, origine ou fortune.



Le Président Idrissa Seck a également félicité les leaders de l’opposition qui ont pris la sage décision de reporter leur manifestation prévue pour le 03 avril, veille de la fête des Armées et de la célébration du 63ième anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté internationale.



Le Président Idrissa Seck a salué la décision du Président de la République d’inviter l’opposition à cette fête nationale pour la célébrer ensemble, dans la paix et la concorde.



« Quand on aspire à devenir chef suprême des Armées, on ne mêle pas les Forces de Défense et de Sécurité à la politique politicienne », déclare-t-il.





