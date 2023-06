[ Reportage ] Les eaux usées ont décoloré le Lac Rose, envoyé au chômage des centaines de travailleurs et englouti des milliards Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juin 2023 à 19:45 | | 0 commentaire(s)|

Le Lac Retba, plus connu sous le nom de Lac Rose, est un grand lagon peu profond, situé à quelques centaines de mètres de l’océan, entouré de dunes et de filaos. Il constituait aussi l’ultime étape du rallye Paris-Dakar.



Connu et réputé pour sa coloration rose mordorée due à la présence de micro-organismes et à la forte concentration de minéraux, ajouté à l’intensité des rayons solaires.



Aujourd’hui, les touristes commencent à déserter ce Lac, qui a perdu sa couleur rose depuis août 2022. En cause, l’ouverture d’une brèche qui a déversé toute les eaux de la banlieue évacuées après de fortes pluies. C’est ce qui a doublé en réalité le volume de l’eau du lac, et dilué les micro-algues qui donnaient au lac sa coloration rose.



Pourtant, c’est cette coloration qui attirait les nombreux touristes. Un tour sur les lieux nous a permis de constater et de voir l’impact de ces eaux d'évacuation.



Ibrahima Mbaye, président de l’Association Arr Lac Rose, nous a fait visiter tous les alentours du Lac qui a subi beaucoup de menaces. Depuis plus d’une année, les travailleurs du Lac ont vu toutes leurs activités se réduire au strict minimum.

Le plus touché est le secteur de la productivité du sel. Ici, plus d’une centaine de personnes qui dépendaient du Lac, se retrouvent sans revenus. Les inondations ont en effet détruit 7.000 tonnes de sel. Ce qui équivaut à une perte de plusieurs milliards de francs FCFA.



Du reste, les saliculteurs ne sont pas les seuls à s'inquiéter, les piroguiers et les vendeurs de souvenirs craignent aussi pour leur avenir. Au village artisanal, beaucoup de magasins ont été récupérés dont celui de Younouss.



Pour Mor Guèye, le président des artisans du lac Rose, les choses ne sont plus comme avant. « Avant la Covid, ça marchait bien, on pouvait gagner entre 80 et 100.000 francs CFA par jour. Actuellement, pour gagner 5 000 francs par jour, c’est la croix et la bannière », se désole-t-il...

