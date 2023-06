Reportage/Violentes manifs à l’Ucad: du cramoisi et des dégâts comme vestiges du temple Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juin 2023 à 01:21 | | 0 commentaire(s)|

L’Université Cheikh Anta Diop est méconnaissable suite aux récents événements du 1er juin qui ont secoué la capitale dakaroise. C’est un véritable champ de ruine qui a été laissé par les étudiants contestataires. Déjà à l’entrée du temple du savoir, on peut avoir une idée du niveau de la violence perpétrée sur les lieux. On y retrouve des carcasses de véhicules complètement calcinés. En chiffre, c’est plus de 30 véhicules qui ont subi les affres des manifestants. Sur ce lot, 9 cars personnels, une camionnette, 11 véhicules particuliers, tous saccagés et incendiés. Les nouveaux bâtiments servant de logement aux étudiants n’ont pas échappé à la furie des apprenants. La direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) n’a pas été laissée en rade, le bâtiment a été consumé par le feu. La colère des étudiants a mis sens dessous dessus l’UCAD qui n’a jamais connu une telle contestation dans le passé même avec l’assassinat des étudiants Balla Gaye et Bassirou Faye. Retour sur les lieux du sinistre…

Source : https://www.dakaractu.com/Reportage-Violentes-mani...

