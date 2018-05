Reportage à Ndiamacouta : Approvisionnement en eau, santé, et d’éducation : le désarroi des populations A l’instar des localités situées dans la partie sud du Sénégal, se rendre dans le Kabada, (département de Bounkiling) n’est pas chose aisée. Il faut traverser le territoire gambien, et user d’astuces pour contourner la longue file qui permet d’accéder au ferry. La traversée ne dure que quelques minutes et permet de constater l’avancée des travaux du pont qui relie le Sénégal à la Gambie.

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Mai 2018 à 12:27 | | 0 commentaire(s)|

Destination Ndiamacouta. Après le passage de quelques postes de contrôle de la police gambienne, au dispositif très allégé, depuis l’avènement d’Adama Barrow, on arrive à Sara Alkali.



Il faut alors emprunter une piste, traverser quelques villages gambiens pendant une trentaine de minutes, avant d’arriver à Ndiamacouta. Dans cette localité nouvellement érigée en commune depuis l’acte 3 de la Décentralisation, les jolies bâtisses cachent mal les difficultés auxquelles sont confrontées les 10 000 âmes qui y vivent. Elles ont pour noms : problèmes d’approvisionnement en eau courante, en électricité, et un système sanitaire déficient. Les élèves éprouvent également d’énormes difficultés à étudier dans des conditions décentes.

