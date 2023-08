Reprise de la Premier League et de la Ligue 1 : tout sur les premières journées Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Août 2023 à 17:35 | | 0 commentaire(s)|

La Premier League anglaise et la Ligue 1 française reprennent leurs droits, ce vendredi avec leurs premières journées qui s'annoncent déjà palpitantes. La reprise de la Premier League, c'est ce vendredi et depuis 2012, Manchester City a remporté sept titres de champion d'Angleterre. La domination des Cityzens semble totale en Premier League, mais quelques équipes comme Arsenal peuvent gêner les Skyblues dans leur quête d'un dixième titre. Découvrez ci-dessous le calendrier de la première journée de Premier League (heures GMT+2). France : la succession du PSG ouverte En France, c'est la grande reprise de la Ligue 1 ce week-end, avec la première journée de la saison 2023-2024. C'est donc aussi la première salve de conférences de presse d'avant-matchs, avec toutes les infos sur les 18 clubs du championnat de France. Les neuf matchs au programme de cette 1re journée :

Ce vendredi : (Heures GMT) Lille–Nice (19h) Samedi : OM–Reims (15h) PSG–Lorient (19h) Dimanche: Brest–Lens (11h) Nantes–Toulouse (12h) Clermont–Monaco (12h) Montpellier-Le Havre (12h) Rennes–Metz (15h05) Strasbourg–Lyon (18h45)



