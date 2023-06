Education: Reprise des cours à l’école

En principe ce mardi 6 juin 2023, tous les cours doivent reprendre sur l’ensemble du territoire national. L’arrêt des cours noté un peu partout sur le territoire national, faisait suite au verdict du procès Sonko/Adji Sarr. Pour des mesures de sécurité, bien des académies et des cours privés avaient demandé aux parents d’élèves de retenir leurs enfants chez eux, à cause des violences notées jeudi et vendredi, qui ont causé la mort de 16 personnes.



« Le ministre de l’Education nationale porte à la connaissance de la communauté éducative que, conformément au calendrier scolaire, les cours doivent se poursuivre dans toutes les structures d’enseignement sur l’ensemble du territoire national », a indiqué hier le ministre de l’Education nationale, Cheikh Omar Hanne, rapporte "Le Témoin".