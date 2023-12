Répulsif anti-moustique : un chercheur sénégalais lance un dispositif innovant issu d’une plante sauvage de la Casamance Rédigé par leral.net le Samedi 30 Décembre 2023 à 00:52 | | 0 commentaire(s)|

Il compte bien conquérir le monde avec sa nouvelle découverte. Connu sous le nom de Doudou Tamba, ce jeune étudiant sénégalais s’est bien fait connaître par ses qualités et nombreux titres de champion de Judo, après son voyage en France.

Ambitieux, ce dernier avait bien cru remporter son titre de champion du monde, mais hélas c’est une vilaine blessure au pied qui fera tomber à l'eau son rêve. Mais il a cependant vu juste en retournant dans ses recherches scientifiques. Ainsi, Tamba s’est toujours penché sur l’utilité de la science et les biotechnologies pour valoriser des plantes utilisées depuis des siècles par les guérisseurs en Afrique, et notamment au Sénégal dont il est originaire.



Après avoir mené des tests très prometteurs sur les vertus répulsives anti-moustiques de l'une des plantes sauvages de la Casamance, son produit est d’une efficacité trois fois supérieure à celle trouvée sur le marché européen, entre autres. Il a une durée de protection de 8h30mn contrairement aux autres qui ne font que trois heures.



Aujourd’hui après passage à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce jeune ingénieux est réjoui de ses formateurs qui l’ont beaucoup accompagné dans le développement de son produit.

Après avoir bénéficié en France d’une autorisation de mise sur le marché, Doudou s'apprête à présenter son dispositif innovant au CES Las Vegas. Ainsi, il appelle l’État du Sénégal à accompagner son idée qui lui ouvrira la porte du marché américain, en plus de celle de l'Europe mais aussi attirer des investisseurs pour le Sénégal. Et pourquoi pas de faire de son produit la référence mondiale face aux moustiques, enjeu majeur de santé publique.



