Requête inattendue à la Cour suprême : la décision attendue à 16 heures 30 Après la décision de la CEDEAO dans cette journée palpitante pour l’Ex Pastef et bon nombre de Sénégalais, la Cour suprême se concerte aussi. Mais une demande inattendue pourrait aussi créer la surprise d’un camp, comme de l’autre …

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Novembre 2023 à 16:34 | | 0 commentaire(s)|

Requête inattendue ? Oui, selon emedia.sn, l’avocat général a demandé à la Cour de rejeter le pourvoi en cassation de l’agent judiciaire de l’Etat comme non fondé.



Par définition et d'une manière générale, le rôle l’avocat général est de représenter la société. Lors des audiences, sa mission principale est ainsi de demander l'application de la loi et de veiller à l'intérêt général de la société, ce qui le différencie de ses autres collègues qui ont pour mission de défendre les intérêts de leurs clients.



Raison pour laquelle nos confrères se posent la question : « La cour suprême va-t-elle donner raison au juge Sabassy Faye? »



Le président de la Cour a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu à 16 h 30



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook