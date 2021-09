Résidence La Palmeraie: Un incendie tue un couple saint-louisien et leur enfant d'un an Un incendie mortel s'est produit, ce dimanche, à la résidence La Palmeraie de Saly, dans le département de Mbour. Bilan : trois morts.

Il s'agit d'un couple originaire de Saint-Louis et de leur enfant âgé d'un an, selon la Rfm.



Alertés, les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre ont effectué le déplacement sur les lieux.



Le sinistre serait causé par un court-circuit électrique, selon toujours la même source.

